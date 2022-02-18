В Москве завершили расследование дела об откровенной фотосессии на фоне мечети

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В Москве предъявили обвинения шести фигурантам дела об оскорблении чувств верующих из-за откровенной фотосессии возле столичной мечети.
В Москве завершили расследование дела об откровенной фотосессии на фоне мечети
  • РИА Новости

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет передано для направления в суд... (Фигурантам. — RT) избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России.

В ведомстве добавили, что ввиду невозможности проведения следственных мероприятий с одной из обвиняемых, уголовное дело в отношении неё выделили в отдельное производство.

Ранее в соцсетях появилось видео с девушкой, которая позирует в нижнем белье и пальто на фоне Московской соборной мечети.

По версии следствия, целью съёмки был пиар. Следственные органы изъяли телефоны у участников фотосъёмки и провели обыски.

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