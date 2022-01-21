Обвинение по делу о фотосессии у мечети в Москве предъявлено трём фигурантам

Следователи предъявили обвинение в оскорблении чувств верующих трём участникам откровенной фотосессии у мечети в Москве, заявила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

По версии следствия, целью съёмки был пиар.

«Предъявлено обвинение трём фигурантам 19, 20 и 40 лет в совершении преступления», — заявила Иванова в комментарии РИА Новости.

По её словам, у участников фотосъёмки уже изъяли телефоны и провели обыски.

Ранее в соцсетях появилось видео с девушкой, которая позирует в нижнем белье и пальто на фоне Московской соборной мечети.

В октябре мировой судья Тверского района Москвы приговорил блогера Руслана Бобиева и его знакомую Анастасию Чистову, участвовавших в провокационной фотосессии на фоне храма Василия Блаженного в столице, к десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.