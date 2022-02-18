Опрос: россиянки назвали идеи подарков для коллег-мужчин на 23 Февраля
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Как пишет «Газета.Ru», 37% опрошенных женщин хотят подарить мужской половине коллектива корзину с деликатесами. Ещё один вариант подарка — накрыть праздничный стол.
В то же время 13% респонденток собираются дарить коллегам книги, 12% — сувениры, 10% — алкогольные напитки.
Также популярностью пользуются сертификаты на курсы или тренинги по саморазвитию, отмечают специалисты.
Ранее президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе со «Взглядом» рассказала, что делать с ненужным подарком.