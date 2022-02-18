Опрос: россиянки назвали идеи подарков для коллег-мужчин на 23 Февраля

Короткая ссылка
Московское отделение «Опоры России» провело опрос и выяснило, что женщины собираются дарить коллегам противоположного пола на 23 Февраля.
Опрос: россиянки назвали идеи подарков для коллег-мужчин на 23 Февраля
  • Gettyimages.ru

Как пишет «Газета.Ru», 37% опрошенных женщин хотят подарить мужской половине коллектива корзину с деликатесами. Ещё один вариант подарка — накрыть праздничный стол.

В то же время 13% респонденток собираются дарить коллегам книги, 12% — сувениры, 10% — алкогольные напитки.

Также популярностью пользуются сертификаты на курсы или тренинги по саморазвитию, отмечают специалисты. 

Ранее президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе со «Взглядом» рассказала, что делать с ненужным подарком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить