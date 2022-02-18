Опрос: россиянки назвали идеи подарков для коллег-мужчин на 23 Февраля

Московское отделение «Опоры России» провело опрос и выяснило, что женщины собираются дарить коллегам противоположного пола на 23 Февраля.

Как пишет «Газета.Ru», 37% опрошенных женщин хотят подарить мужской половине коллектива корзину с деликатесами. Ещё один вариант подарка — накрыть праздничный стол.

В то же время 13% респонденток собираются дарить коллегам книги, 12% — сувениры, 10% — алкогольные напитки.

Также популярностью пользуются сертификаты на курсы или тренинги по саморазвитию, отмечают специалисты.

Ранее президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе со «Взглядом» рассказала, что делать с ненужным подарком.