Бочкарёв: завершены работы по остеклению пешеходного моста через Яузу

В Москве завершены работы по остеклению нового пешеходного моста между Рубцовской и Семёновской набережными реки Яузы в составе транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская», заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В настоящее время архитектурная отделка моста завершена почти наполовину, на четверть выполнен монтаж алюминиевых ламелей, общая готовность объекта составляет 85%», — сообщил он.

Как отметил Бочкарёв, уже начался монтаж оборудования и инженерных систем — электроснабжения, освещения, диспетчеризации и видеонаблюдения.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что на объекте ведётся монтаж двух лифтов, которые обеспечат доступность для маломобильных групп граждан, работы выполнены почти на четверть.

«В настоящий момент завершаются работы по восстановлению набережной и уже идёт благоустройство прилегающей территории — гранитное мощение возле первой башни моста», — добавил Кравцов.

Длина дугообразного моста составит 111 м, протяжённость пролётного строения — 88 м.

ТПУ «Электрозаводская» объединит одноимённые станции Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий (БКЛ) метро, а также платформу Электрозаводская Московской железной дороги (МЖД).

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