Бочкарёв: завершены работы по остеклению пешеходного моста через Яузу

Короткая ссылка
В Москве завершены работы по остеклению нового пешеходного моста между Рубцовской и Семёновской набережными реки Яузы в составе транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская», заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: завершены работы по остеклению пешеходного моста через Яузу
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

«В настоящее время архитектурная отделка моста завершена почти наполовину, на четверть выполнен монтаж алюминиевых ламелей, общая готовность объекта составляет 85%», — сообщил он.

Как отметил Бочкарёв, уже начался монтаж оборудования и инженерных систем — электроснабжения, освещения, диспетчеризации и видеонаблюдения.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что на объекте ведётся монтаж двух лифтов, которые обеспечат доступность для маломобильных групп граждан, работы выполнены почти на четверть.

«В настоящий момент завершаются работы по восстановлению набережной и уже идёт благоустройство прилегающей территории — гранитное мощение возле первой башни моста», — добавил Кравцов.

Длина дугообразного моста составит 111 м, протяжённость пролётного строения — 88 м.

ТПУ «Электрозаводская» объединит одноимённые станции Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий (БКЛ) метро, а также платформу Электрозаводская Московской железной дороги (МЖД).

Ранее в Москве рассказали о планах по развитию наземного метро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить