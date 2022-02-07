В Москве рассказали о планах по развитию наземного метро

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2022 году специалисты будут строить дополнительные пути будущих третьего и четвёртого Московских центральных диаметров, а также завершат реконструкцию и строительство десяти станций МЦД.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

Так, Собянин сообщил, что на МЦД-2 откроются два крупных ТПУ — «Печатники» и «Марьина Роща». Первый объединит Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро. На станции «Марьина Роща» можно будет сделать пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию, впоследствии — на БКЛ и МЦД-4.

В рамках создания МЦД-4 будут завершены работы над станцией «Минская». Ещё пять станций будущего МЦД-4 откроют в текущем году после реконструкции — «Очаково», «Мещерская», «Переделкино», «Лесной Городок» и «Толстопальцево».

Кроме того, до конца года планируется завершить реконструкцию двух станций МЦД-1 — «Тимирязевская» и «Окружная».

Ранее НСН сообщала, что в столице с 2013 года обустроено 66 перехватывающих парковок со шлагбаумами общей вместимостью около 13,3 тыс. машино-мест.