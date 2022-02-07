В Москве рассказали о планах по развитию наземного метро
- РИА Новости
Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.
Так, Собянин сообщил, что на МЦД-2 откроются два крупных ТПУ — «Печатники» и «Марьина Роща». Первый объединит Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро. На станции «Марьина Роща» можно будет сделать пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию, впоследствии — на БКЛ и МЦД-4.
В рамках создания МЦД-4 будут завершены работы над станцией «Минская». Ещё пять станций будущего МЦД-4 откроют в текущем году после реконструкции — «Очаково», «Мещерская», «Переделкино», «Лесной Городок» и «Толстопальцево».
Кроме того, до конца года планируется завершить реконструкцию двух станций МЦД-1 — «Тимирязевская» и «Окружная».
Ранее НСН сообщала, что в столице с 2013 года обустроено 66 перехватывающих парковок со шлагбаумами общей вместимостью около 13,3 тыс. машино-мест.