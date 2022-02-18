Названы самые популярные турнаправления в преддверии 23 февраля

Сервис Ozon Travel назвал самые популярные направления для отдыха в преддверии 23 февраля и выяснил, чем различаются предпочтения мужчин и женщин.

Об этом пишет Life.ru.

Самыми популярными направлениями для одиночных поездок после Москвы и Санкт-Петербурга у мужчин стали Краснодар и Екатеринбург, а у женщин — Минеральные Воды.

Компании мужчин (более двух человек) выбирают Сочи и Уфу. Женщины группами любят ездить в Сочи, а также в Петербург и Махачкалу.

Что касается международных направлений, то в феврале выросла доля купленных билетов в Турцию (13% против 7% в январе), ОАЭ (5% к 3%), Таиланд (2% к 1,7%), Египет (1,7% к 1,4%), Мексику (1,6% к 0,05%), на Мальдивы (1,5 к 0,9%) и Кипр (0,8% к 0,06%).

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