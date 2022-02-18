Крейсер «Москва» ЧФ выполнил артиллерийские стрельбы в ходе учений в Чёрном море

Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» выполнил артиллерийские стрельбы в акватории Чёрного моря в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«По замыслу учения артиллерийские комплексы применялись для отражения атаки средств воздушного нападения условного противника, который пытался нанести ракетный удар по пунктам базирования сил флота», — говорится в сообщении.

В ходе отработки огневых задач личный состав ракетно-артиллерийской боевой части корабля поразил более 50 морских и воздушных целей условного противника.

Как ранее сообщало ФАН, экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота отработал приём вертолёта Ка-27ПЛ на палубу.