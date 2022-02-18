В Москве задержали второго подозреваемого в нападении на полицейских в метро

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Задержан второй подозреваемый в нападении на полицейских в метро Москвы на станции «Тульская».
В Москве задержали второго подозреваемого в нападении на полицейских в метро
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

«По подозрению в совершении преступления на месте был задержан молодой человек 2000 года рождения, ему предъявлено обвинение», — говорится в заявлении столичного управления Следственного комитета России.

«В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска в короткие сроки установлено местонахождение второго подозреваемого — 2003 года рождения, он задержан», — отметили в СК.

Ранее сообщалось о нападении двух мужчин на сотрудников правоохранительных органов в метро Москвы.

Один из подозреваемых отказался пройти в комнату полиции для установления личности и начал «толкать и замахиваться руками на сотрудников полиции». Второй подозреваемый ударил полицейского ногой и рукой.

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