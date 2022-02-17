В московском метро двое мужчин напали на полицейских

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В Москве двое мужчин напали на сотрудников правоохранительных органов в метро, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В московском метро двое мужчин напали на полицейских
  • РИА Новости

По данным СК, на станции метро «Тульская» один из подозреваемых отказался пройти в комнату полиции для установления личности и начал «толкать и замахиваться руками на сотрудников полиции».

Второй подозреваемый ударил полицейских и скрылся.

«Подозреваемый 2000 года рождения задержан на месте преступления, в ближайшее время следователи приступят к проведению с ним необходимых следственных действий», — говорится в сообщении ведомства.

Второго мужчину в настоящее время ищут. 

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