В московском метро двое мужчин напали на полицейских

В Москве двое мужчин напали на сотрудников правоохранительных органов в метро, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным СК, на станции метро «Тульская» один из подозреваемых отказался пройти в комнату полиции для установления личности и начал «толкать и замахиваться руками на сотрудников полиции».

Второй подозреваемый ударил полицейских и скрылся.

«Подозреваемый 2000 года рождения задержан на месте преступления, в ближайшее время следователи приступят к проведению с ним необходимых следственных действий», — говорится в сообщении ведомства.

Второго мужчину в настоящее время ищут.