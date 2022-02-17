В московском метро двое мужчин напали на полицейских
- РИА Новости
По данным СК, на станции метро «Тульская» один из подозреваемых отказался пройти в комнату полиции для установления личности и начал «толкать и замахиваться руками на сотрудников полиции».
Второй подозреваемый ударил полицейских и скрылся.
«Подозреваемый 2000 года рождения задержан на месте преступления, в ближайшее время следователи приступят к проведению с ним необходимых следственных действий», — говорится в сообщении ведомства.
Второго мужчину в настоящее время ищут.