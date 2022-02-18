Десять бомбардировщиков Су-24 перебазировались из Крыма в другие регионы в рамках учений
Базирующиеся в Крыму российские бомбардировщики Су-24 провели учение по передислокации на запасные аэродромы в других регионах России.
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Об этом, как пишет Интерфакс, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулёв.
Ранее стало известно, что первый эшелон с военными и техникой вернулся с учений в Крыму в пункт дислокации в Чечне.
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