В школах и вузах Тюмени с 21 февраля возобновляется очный формат обучения
«С 21 февраля возобновляется очный формат обучения для школьников 1—11 (12) классов Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима, в организациях дополнительного образования и спортивной подготовки, а также колледжах, техникумах и вузах региона», — говорится в сообщении в Telegram.
Перед началом занятий в образовательных учреждениях будет проводиться санитарная обработка помещений.
Тюменский индустриальный университет (ТИУ) и Тюменский государственный университет (ТюмГУ) перевели на дистанционное обучение 31 января.