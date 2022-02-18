В школах и вузах Тюмени с 21 февраля возобновляется очный формат обучения

Очный формат обучения возобновляется во всех школах, колледжах и вузах Тюмени и Тюменского района. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«С 21 февраля возобновляется очный формат обучения для школьников 1—11 (12) классов Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима, в организациях дополнительного образования и спортивной подготовки, а также колледжах, техникумах и вузах региона», — говорится в сообщении в Telegram.

Перед началом занятий в образовательных учреждениях будет проводиться санитарная обработка помещений.

Тюменский индустриальный университет (ТИУ) и Тюменский государственный университет (ТюмГУ) перевели на дистанционное обучение 31 января.