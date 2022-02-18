«Известия»: россияне смогут отозвать у банков согласия на обработку персональных данных

Граждане России смогут отзывать у банков согласия на обработку персональных данных. Об этом информируют «Известия».

Отмечается, что отозвать данные можно будет дистанционно через платформу ЦБ России «Цифровой профиль».

«При разработке платформы имеет смысл учесть, что клиент не может отозвать согласие, пока он пользуется продуктом, например возвращает кредит. Платформа должна запрашивать у банков информацию о возможности отзыва согласия и отвечать пользователю, возможно ли это на данном этапе», — рассказала руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк.

По её словам, платформа будет удобной для пользователей, поскольку позволит отслеживать информацию в режиме одного окна.

Ранее российские банки предложили использовать биометрию граждан для удалённого открытия счёта, оформления вклада или кредита.