«Известия»: банки предложили использовать биометрию россиян для удалённого открытия счёта

Российские банки выступили с предложением использовать биометрию граждан для удалённого открытия счёта, оформления вклада или кредита. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР).

«Среди банков нет консенсуса относительно безопасности использования биометрии, самостоятельно зарегистрированной клиентами, для удалённого открытия счетов и оказания финуслуг. Поэтому они просят права использовать такие данные для дистанционного приёма на обслуживание, однако выбирать, пользоваться ли этой возможностью, каждая кредитная организация смогла бы самостоятельно», — заявил глава НСФР Андрей Емелин.

Отмечается, что данное нововведение способствовало бы развитию рынка онлайн-кредитования в России.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных, в которой граждане смогут самостоятельно размещать свои биометрические образцы.