«Известия»: банки предложили использовать биометрию россиян для удалённого открытия счёта
- Gettyimages.ru
- © Django
«Среди банков нет консенсуса относительно безопасности использования биометрии, самостоятельно зарегистрированной клиентами, для удалённого открытия счетов и оказания финуслуг. Поэтому они просят права использовать такие данные для дистанционного приёма на обслуживание, однако выбирать, пользоваться ли этой возможностью, каждая кредитная организация смогла бы самостоятельно», — заявил глава НСФР Андрей Емелин.
Отмечается, что данное нововведение способствовало бы развитию рынка онлайн-кредитования в России.
В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных, в которой граждане смогут самостоятельно размещать свои биометрические образцы.