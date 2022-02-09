«Известия»: банки предложили использовать биометрию россиян для удалённого открытия счёта

Короткая ссылка
Российские банки выступили с предложением использовать биометрию граждан для удалённого открытия счёта, оформления вклада или кредита. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР).
«Известия»: банки предложили использовать биометрию россиян для удалённого открытия счёта
  • Gettyimages.ru
  • © Django

«Среди банков нет консенсуса относительно безопасности использования биометрии, самостоятельно зарегистрированной клиентами, для удалённого открытия счетов и оказания финуслуг. Поэтому они просят права использовать такие данные для дистанционного приёма на обслуживание, однако выбирать, пользоваться ли этой возможностью, каждая кредитная организация смогла бы самостоятельно», — заявил глава НСФР Андрей Емелин.

Отмечается, что данное нововведение способствовало бы развитию рынка онлайн-кредитования в России.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных, в которой граждане смогут самостоятельно размещать свои биометрические образцы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить