Артемий Лебедев раскритиковал МОК за ситуацию вокруг Камилы Валиевой

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» раскритиковал МОК за ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, а также отметил, что в нагнетании украинского кризиса прежде всего страдает Киев.

«Больше всего на свете меня бесят две вещи: «третья мировая война» на Украине и то, как поступили гнусно с Камилой Валиевой — нашей 15-летней чемпионкой на Олимпиаде», — сказал он.

В рубрике Лебедев возмутился словами президента США Джо Байдена, который зачем-то объявил о «наступлении России на Украину».

«Первый, кто пострадал от этой «войны» — это сама Украина», — заявил дизайнер. Вместе с тем он подчеркнул, что на фоне этого США поставляют свой СПГ в Европу, тогда как Россию «отодвинули в сторону».

Комментируя ситуацию вокруг фигуристки Валиевой, Лебедев отметил, что эта история «ни в какие ворота не лезет».

«Просто по среди Олимпиады вдруг ей решили испортить праздник. Понятно, что это чудовищное психологическое давление, понятно, что так вообще с людьми просто не поступают», — констатировал он.

В заключение он назвал сотрудников МОК плохими людьми.

Ранее в Олимпийском комитете России поддержали фигуристку Камилу Валиеву, которая заняла четвёртое место на Олимпийских играх в Пекине.