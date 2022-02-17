Артемий Лебедев раскритиковал МОК за ситуацию вокруг Камилы Валиевой

Короткая ссылка
Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» раскритиковал МОК за ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, а также отметил, что в нагнетании украинского кризиса прежде всего страдает Киев.
Артемий Лебедев раскритиковал МОК за ситуацию вокруг Камилы Валиевой
  • © Прекрасная Россия бу-бу-бу / youtube.com

«Больше всего на свете меня бесят две вещи: «третья мировая война» на Украине и то, как поступили гнусно с Камилой Валиевой — нашей 15-летней чемпионкой на Олимпиаде», — сказал он.

В рубрике Лебедев возмутился словами президента США Джо Байдена, который зачем-то объявил о «наступлении России на Украину».

«Первый, кто пострадал от этой «войны» — это сама Украина», — заявил дизайнер. Вместе с тем он подчеркнул, что на фоне этого США поставляют свой СПГ в Европу, тогда как Россию «отодвинули в сторону».

Комментируя ситуацию вокруг фигуристки Валиевой, Лебедев отметил, что эта история «ни в какие ворота не лезет».

«Просто по среди Олимпиады вдруг ей решили испортить праздник. Понятно, что это чудовищное психологическое давление, понятно, что так вообще с людьми просто не поступают», — констатировал он.

В заключение он назвал сотрудников МОК плохими людьми.

Ранее в Олимпийском комитете России поддержали фигуристку Камилу Валиеву, которая заняла четвёртое место на Олимпийских играх в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить