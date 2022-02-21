Юрист Соловьёв перечислил методы и уловки телефонных мошенников

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Анастасия Белоусова
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал об уловках телефонных мошенников.
Юрист Соловьёв перечислил методы и уловки телефонных мошенников
  • Gettyimages.ru

По словам эксперта, аферисты используют разные методы и средства, в том числе присылают «в мессенджеры и аккаунты потенциальных потерпевших копии «документов», подтверждающих их якобы полномочия».

«Это могут быть копии сертификатов, удостоверений сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры, приказов о назначении, постановлений о возбуждении уголовных дел, проведении документальных проверок и ревизий, свидетельств «центрального отдела безопасности», иных правоустанавливающих документов», — уточнил юрист.

Соловьёв уточнил, что на скане документа может стоять подпись, печать и фото предполагаемого сотрудника.

«Однако это фальшивка, сфабрикованная телефонными мошенниками. Поэтому принимать всерьёз любые документы, присланные в мессенджер или аккаунт в соцсети, нельзя. Настоящие сотрудники все документы показывают лично, в основном в помещениях своих служб», — заключил собеседник RT.

Ранее представители банковской отрасли рассказали, как определить телефонных мошенников.

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