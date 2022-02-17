Представители банковской отрасли рассказали, как определить телефонных мошенников

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В Волго-Вятском ГУ Банка России рассказали, как определить телефонных мошенников.
Представители банковской отрасли рассказали, как определить телефонных мошенников
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Об этом сообщает pravda-nn.ru.

По словам экспертов, сначала злоумышленники убеждают потенциальную жертву в том, что на него или на его близких кто-то пытается оформить кредит. Чтобы «предотвратить» незаконное оформление ссуды, якобы необходимо как можно быстрее взять заём онлайн или в офисе банка на ту же сумму.

«Для убедительности мошенники просят гражданина действовать оперативно и ни в коем случае не рассказывать никому об оформлении кредита и о его целях, так как проводится «секретная операция» по вычислению злоумышленника из числа сотрудников банка», — рассказали специалисты.

Затем жертву просят перечислить средства на «специальный счёт».

«Если вам звонят от имени финансовой организации или правоохранительных органов, сообщают о подозрительной операции по карте, счёту или оформлении кредита без вашего ведома, положите трубку», — советуют эксперты.

По их словам, необходимо самостоятельно позвонить по официальному номеру в свой банк, чтобы проверить информацию.

Ранее специалист по информационной безопасности Юрий Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как обезопасить себя на фоне роста числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.

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