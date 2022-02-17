Опрос: 27% россиян заявили, что школьникам не нужно задавать домашние задания

Сайт kp.ru провёл опрос, посвящённый домашним заданиям для школьников.

Как заявили 27% респондентов, детям не нужно задавать домашние задания и занятий в школе вполне достаточно.

По словам 30% участников исследования, уроки на дом задавать можно, но в небольших объёмах.

Ещё 39% опрошенных считают, что вполне нормально тратить на подготовку домашних заданий до трёх часов.

Опрос проходил в соцсетях. Его участниками стали 5,7 тыс. человек.

Ранее доцент кафедры социальной психологии РГГУ Екатерина Ощепкова и Александр Веракса, завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, академик РАО, в беседе со «Взглядом» рассказали об особенностях раннего обучения иностранному языку.