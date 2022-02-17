Путин назвал борьбу с бедностью важнейшим вопросом для властей России

Российским властям нужно решать один из важнейших вопросов — бороться с бедностью, заявил президент России Владимир Путин.

«Нам нужно в социальной сфере решать, постоянно думать об этом и двигаться в направлении решения одного из важнейших вопросов. Это о борьбе с бедностью я сейчас говорю», — цитирует РИА Новости Путина.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в 2021 году выросли на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как пишет ТАСС, этот показатель роста реальных располагаемых доходов стал самым высоким с 2013 года, когда был зафиксирован годовой рост 4%.