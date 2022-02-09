Росстат оценил рост реальных располагаемых доходов россиян в 2021 году в 3,1%

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Реальные располагаемые доходы россиян в 2021 году выросли на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, свидетельствуют данные Росстата.
Росстат оценил рост реальных располагаемых доходов россиян в 2021 году в 3,1%
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как пишет ТАСС со ссылкой на ведомство, в IV квартале 2021 года показатель вырос на 0,8% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Агентство подчёркивает, что показатель роста реальных располагаемых доходов стал самым высоким с 2013 года, когда был зафиксирован годовой рост 4%.

Ранее стало известно, что, по данным Минэкономразвития, по итогам 2021 года ВВП России увеличился на 4,6%.

Кроме того, в Центробанке России заявили, что профицит внешней торговли страны за январь вырос до $21,4 млрд.

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