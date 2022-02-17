Путин: послание парламенту должно показать направление развития России
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Президент отметил, что послание Федеральному собранию является не просто выступлением перед народом и обещанием «каких-то коврижек, дополнительных льгот и решения социальных проблем».
«Мы с вами должны показать направление развития страны, её экономики и ту базу, на которой мы, конечно же, будем решать главную задачу — повышение благосостояния наших граждан», — приводит слова президента РИА Новости.
Ранее Путин сообщил, что начинает серию совещаний по подготовке послания Федеральному собранию.
Президент отметил, что предстоит «большая, комплексная и обстоятельная работа», в которой учтут ряд важных вопросов.
В Кремле сообщали, что глава государства обратится с посланием к Федеральному собранию в начале 2022 года.