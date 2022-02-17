Путин: послание парламенту должно показать направление развития России

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин заявил, что послание главы государства Федеральному собранию должно показать направление развития России и то, как будет решаться задача повышения благосостояния граждан.
Путин: послание парламенту должно показать направление развития России
  • AP

Президент отметил, что послание Федеральному собранию является не просто выступлением перед народом и обещанием «каких-то коврижек, дополнительных льгот и решения социальных проблем».

«Мы с вами должны показать направление развития страны, её экономики и ту базу, на которой мы, конечно же, будем решать главную задачу — повышение благосостояния наших граждан», — приводит слова президента РИА Новости.

Ранее Путин сообщил, что начинает серию совещаний по подготовке послания Федеральному собранию.

Президент отметил, что предстоит «большая, комплексная и обстоятельная работа», в которой учтут ряд важных вопросов.

В Кремле сообщали, что глава государства обратится с посланием к Федеральному собранию в начале 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить