Юрист Айвар рассказала, как поступать в случае травли в соцсетях

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Юрист Людмила Айвар во время онлайн-конференции «Стоп, травля!», проводимой при поддержке АО «Москва Медиа», рассказала, как защититься от травли в интернете.
Юрист Айвар рассказала, как поступать в случае травли в соцсетях
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Москва 24».

«Самая простая история, как защитить себя в интернете, — это уйти оттуда вообще, тогда не будет никакой травли. Что касается того, что мы действительно имеем, то это иски к конкретным лицам, которые занимаются травлей в интернете, иски к социальным сетям. Если нет конкретного автора нехороших высказываний, то вы подаёте иски, например, к Telegram-каналу или другому ресурсу, который разместил этот материал, и возмещаете моральный вред, просите Роскомнадзор эти высказывания удалить», — рассказала Айвар.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.

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