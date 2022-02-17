Аналитики выяснили отношение россиян к подаркам на 8 Марта и 23 Февраля
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Об этом пишет «Газета.Ru».
По результатам опроса выяснилось, что к Международному женскому дню готовят подарки 90% мужчин и 66% женщин, в то время как к Дню защитника Отечества — 39% мужчин и 85% женщин. Большинство опрошенных намерены дарить подарки родителям.
«На 8 Марта 48% мужчин и 77% женщин подарят подарки мамам», — уточняют аналитики.
При этом 29% женщин и 11% мужчин намерены подарить подарки себе. Так, поход в салон красоты по случаю праздника запланировали 24% респонденток.
Ранее президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе со «Взглядом» рассказала, что делать с ненужным подарком.