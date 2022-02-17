Аналитики выяснили отношение россиян к подаркам на 8 Марта и 23 Февраля

Специалисты сервиса «Яндекс.Реклама» в ходе исследования выяснили, что россияне больше склонны покупать подарки близким на 8 Марта, чем на 23 Февраля.

Об этом пишет «Газета.Ru».

По результатам опроса выяснилось, что к Международному женскому дню готовят подарки 90% мужчин и 66% женщин, в то время как к Дню защитника Отечества — 39% мужчин и 85% женщин. Большинство опрошенных намерены дарить подарки родителям.

«На 8 Марта 48% мужчин и 77% женщин подарят подарки мамам», — уточняют аналитики.

При этом 29% женщин и 11% мужчин намерены подарить подарки себе. Так, поход в салон красоты по случаю праздника запланировали 24% респонденток.

Ранее президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе со «Взглядом» рассказала, что делать с ненужным подарком.