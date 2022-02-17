Экономист Иванов напомнил о важности официального трудоустройства

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Кандидат экономических наук Евгений Иванов напомнил о важности официального трудоустройства.
Экономист Иванов напомнил о важности официального трудоустройства
  • Legion-Media

«Официальное трудоустройство очень важно, оно помогает накапливать трудовой стаж для полноценной пенсии в будущем, помогает рассчитывать на различные социальные и декретные выплаты, выплаты по уходу за ребёнком, если мы говорим о молодых женщинах», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Другими словами, отметил Иванов, налоги, перечисляемые государству, становятся гарантией финансовой безопасности граждан во многих сферах жизни.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке труда.

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