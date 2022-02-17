Советник детского омбудсмена Чуприков высказался об идее закрепить понятие буллинга на законодательном уровне

Советник уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Роман Чуприков высказался об идее закрепить понятие буллинга на законодательном уровне.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Сейчас у нас в законе не прописано, что является буллингом. У нас есть распоряжение Министерства просвещения РФ, в котором зафиксировано физическое насилие, но про психологическое насилие ничего не сказано. Это проблема, когда нет императивной нормы, с которой уже могут работать органы учреждения системы профилактики, в том числе образовательные организации и так далее», — заявил он во время онлайн-конференции «Стоп, травля!».

По его словам, в настоящее время идёт работа над закреплением понятий травли и буллинга в законодательстве.

17 февраля при поддержке объединённой редакции «Москва Медиа» проходит онлайн-конференция «Стоп, травля!». Она посвящена буллингу в школе, на работе и в интернете.