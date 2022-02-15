Онлайн-конференция «Стоп, травля!» пройдёт 17 февраля
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Мероприятие проведёт «Москва 24». Модераторами выступят ведущий канала Давид Виннер и телеведущая Елена Ханга.
Запланировано три тематических блока: буллинг в школе, на работе и в интернете.
Среди участников — российские и международные эксперты, в том числе психологи и юристы. Они обсудят, что такое буллинг и в чём его причины, можно ли предотвратить возможную агрессию, как на неё реагировать и ей противостоять.
Ранее психотерапевт Анна Чернигова рассказала о признаках, по которым можно определить, что ребёнок подвергается буллингу в интернете.