Онлайн-конференция «Стоп, травля!» пройдёт 17 февраля

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Онлайн-конференция «Стоп, травля!», посвящённая борьбе с буллингом, состоится 17 февраля в 12:00.
Онлайн-конференция «Стоп, травля!» пройдёт 17 февраля
  • Gettyimages.ru

Мероприятие проведёт «Москва 24». Модераторами выступят ведущий канала Давид Виннер и телеведущая Елена Ханга.

Запланировано три тематических блока: буллинг в школе, на работе и в интернете.

Среди участников — российские и международные эксперты, в том числе психологи и юристы. Они обсудят, что такое буллинг и в чём его причины, можно ли предотвратить возможную агрессию, как на неё реагировать и ей противостоять.

Ранее психотерапевт Анна Чернигова рассказала о признаках, по которым можно определить, что ребёнок подвергается буллингу в интернете.

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