Психотерапевт Чернигова рассказала о признаках буллинга ребёнка в интернете

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Психотерапевт Анна Чернигова рассказала о признаках, по которым можно определить, что ребёнок подвергается буллингу в интернете.
Психотерапевт Чернигова рассказала о признаках буллинга ребёнка в интернете
  • Gettyimages.ru

«Ребёнок становится более нервозным, замыкается в себе, перестаёт хотеть идти в школу и взаимодействовать с одноклассниками. Это первые симптомы, по которым можно понять, что что-то не так», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Черниговой, в семье важно выстраивать доверительные отношения, поскольку дети заинтересованы в том, чтобы поделиться переживаниями, если уверены в адекватной реакции со стороны родителей.

«Чаще всего в такие ситуации попадают дети, которые имеют слабые собственные эмоциональные границы, у которых не выстроен нормальный контакт со здоровой агрессией», — отметила эксперт.

Как добавила Чернигова, это, как правило, дети из семей, где родители позволяют себе агрессивное поведение, или, наоборот, не способны защитить свои границы.

Ранее детский и семейный психолог Наталья Наумова в беседе с ФАН рассказала, как понять, что ребёнок стал жертвой буллинга в классе.

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