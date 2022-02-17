Путин пообещал повышение уровня соцобеспечения сотрудников МВД

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень соцобеспечения сотрудников МВД в стране обязательно будет повышаться.

Об этом он сказал в ходе коллегии МВД.

«Обязательно будем повышать уровень социального обеспечения сотрудников, включая индексацию денежного довольствия и пенсий», — приводит его слова РИА Новости.

21 января президент России предложил проиндексировать пенсии российских военнослужащих на 8,6% с 1 января 2022 года.

По словам главы государства, инициатива коснётся 2,6 млн человек.

Индексация затронет в общей сложности 2,6 млн человек. Речь идёт о вышедших на пенсию сотрудниках МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур.

Подробнее — в материале RT.