Суд в Москве не стал менять меру пресечения блогеру Билу

Пресненский суд Москвы отказался арестовать блогера Эдварда Била, заявила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Отказано в удовлетворении представления уголовно-исполнительной инспекции об изменении меры пресечения Эдуарду Билу на заключение под стражу», — сказала она в комментарии РИА Новости.

По словам адвоката Сергея Жорина, инспекция и прокуратура обнаружили в соцсети аккаунт с 6 тыс. подписчиков, который, как сообщалось, мог принадлежать Билу. Между тем блогеру запрещено пользоваться интернетом.

«Они нашли один из миллионов фейковых аккаунтов, к которому Бил не имеет никакого отношения, там 6 тыс. подписчиков», — добавил защитник.

1 апреля спортивный автомобиль Audi, за рулём которого находился Бил, выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП с пятью автомобилями. В результате аварии пострадала женщина.

В январе блогер полностью признал свою вину в аварии на повторном рассмотрении дела в суде.