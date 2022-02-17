Суд в Москве оштрафовал Google ещё на 3,5 млн рублей

Компании Google суд в Москве вынес очередной штраф в размере 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещённую в России информацию.

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«Постановлением мирового судьи... компания Google признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП России», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда. В Роскомнадзоре ранее анонсировали «меры принуждения» для компаний, не выполнивших закон о «приземлении». По словам замглавы ведомства Вадима Субботина, Google, Meta, Discord, Twitch и Telegram проигнорировали соответствующие требования.