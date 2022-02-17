Эксперт прокомментировал вероятность уголовного преследования за пожертвования ФБК Навального в криптовалюте

За пожертвования в криптовалюте Фонду борьбы с коррупцией* (ФБК) Алексея Навального может грозить уголовное преследование, высказал мнение в разговоре с RT член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ полковник МВД в отставке Иван Соловьёв.

«В августе пошлого года криптобиржа Binance объявила о принятии более строгих правил проверки пользователей. Теперь полной анонимности там нет — нужна верификация клиента, то есть подтверждение его личности», — пояснил Соловьёв.

По словам собеседника RT, в соответствии со ст. 282.3 УК России предоставление или сбор средств, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации, влечёт наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.

У Binance нет обязанности передавать сведения в российские контролирующие и правоохранительные органы, говорит Соловьёв, но это не значит, что спецслужбы не в состоянии отследить переводы и вывод средств через эту платформу.

«В случае обоснованного запроса от российской стороны компании придётся соблюдать нормы международного права в борьбе с преступностью. Уверен, что в Binance не могут отказать в передаче сведений, если запрос будет иметь законное основание и базироваться на возбуждённом уголовном деле. Это мировая практика, и Binance здесь не исключение», — считает эксперт.

Ранее RT изучил список транзакций основного биткоин-кошелька ФБК за 2021 год и выяснил, что собранная криптовалюта выводится в Литву.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.