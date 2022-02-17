Кабмин выделит более 5,3 млрд рублей на реконструкцию аэропортов в трёх регионах России

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Российское правительство в течение трёх лет выделит более 5,3 млрд рублей на реконструкцию аэропортов в трёх регионах.
Кабмин выделит более 5,3 млрд рублей на реконструкцию аэропортов в трёх регионах России
  • globallookpress.com
  • © Viktor Borzyh

Распоряжение о распределении субсидий для аэропортов Архангельской области, Чечни и Забайкальского края из федерального бюджета подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Речь идёт о реконструкции аэропорта Соловки в Архангельской области, реконструкции и строительстве терминала аэропорта Северный в Грозном, а также реконструкции аэропортового комплекса в селе Чара в Забайкалье», — говорится в заявлении пресс-службы кабмина.

В этом году около 300 млн рублей направят на модернизацию аэропорта Соловки, ещё более 430 млн рублей пойдёт на обновление комплекса в селе Чара. Самые масштабные работы запланировали для аэровокзала в Грозном — на их реализацию выделили более 4,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) при Минтрансе Соединённых Штатов выделит гранты на сумму $8 млрд аэропортам по всей стране для помощи в борьбе с последствиями пандемии.

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