Власти США выделят $8 млрд аэропортам для преодоления последствий COVID-19

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) при Минстрансе Соединённых Штатов выделит гранты на сумму $8 млрд аэропортам по всей стране для помощи в борьбе с последствиями пандемии.
Власти США выделят $8 млрд аэропортам для преодоления последствий COVID-19
  • © Reuters

Об этом говорится в официальном пресс-релизе ведомства.

«Гранты для аэропортов помогают сохранить рабочие места и восстановить авиационный сектор, в то время как всё больше американцев проходят вакцинацию и снова начинают путешествовать. Эти гранты являются частью обязательства администрации по восстановлению более совершенной и безопасной транспортной системы по всей нашей стране», — заявил министр транспорта США Пит Буттиджич.

По данным ABC News, чтобы претендовать на финансовую помощь от FAA, аэропорт должен сохранить рабочие места не менее 90% сотрудников, которые работали до пандемии.

Согласно информации на 15 июня, количество летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в США превысило 600 тысяч.

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