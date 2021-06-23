Власти США выделят $8 млрд аэропортам для преодоления последствий COVID-19
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Об этом говорится в официальном пресс-релизе ведомства.
«Гранты для аэропортов помогают сохранить рабочие места и восстановить авиационный сектор, в то время как всё больше американцев проходят вакцинацию и снова начинают путешествовать. Эти гранты являются частью обязательства администрации по восстановлению более совершенной и безопасной транспортной системы по всей нашей стране», — заявил министр транспорта США Пит Буттиджич.
По данным ABC News, чтобы претендовать на финансовую помощь от FAA, аэропорт должен сохранить рабочие места не менее 90% сотрудников, которые работали до пандемии.
Согласно информации на 15 июня, количество летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в США превысило 600 тысяч.