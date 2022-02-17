У привитых «Спутником V» спустя год сохранился высокий уровень антител к COVID-19

Спустя год после вакцинации препаратом «Спутник V» от коронавируса у большинства добровольцев антитела остались на высоком уровне, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в декабре 2021 года было решено продлить исследование вакцины, чтобы дополнительно оценить её безопасность и иммуногенность спустя 12 месяцев после получения первой прививки.

«Есть результаты по 1323 участникам из 3 тыс. — выборка из 44% участников. Из них у 80% уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем», — сказала Ракова.

Ранее замглавы Минздрава России Сергей Глаголев сообщил о ходе исследования вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М».