У привитых «Спутником V» спустя год сохранился высокий уровень антител к COVID-19

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Спустя год после вакцинации препаратом «Спутник V» от коронавируса у большинства добровольцев антитела остались на высоком уровне, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
У привитых «Спутником V» спустя год сохранился высокий уровень антител к COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Vipin Kumar/Hindustan Times

Она напомнила, что в декабре 2021 года было решено продлить исследование вакцины, чтобы дополнительно оценить её безопасность и иммуногенность спустя 12 месяцев после получения первой прививки.

«Есть результаты по 1323 участникам из 3 тыс. — выборка из 44% участников. Из них у 80% уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем», — сказала Ракова.

Ранее замглавы Минздрава России Сергей Глаголев сообщил о ходе исследования вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М».

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