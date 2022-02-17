Глава Росприроднадзора назвала Красноярский край регионом с самым загрязнённым воздухом

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала Красноярский край регионом с самым загрязнённым воздухом в России.
Глава Росприроднадзора назвала Красноярский край регионом с самым загрязнённым воздухом
  • Gettyimages.ru
  • © Mischa Keijser

«Общий объём выбросов в атмосферу там — 1,8 млн т в год (11% выбросов по России), или 30 тыс. вагонов. Это только учтённые инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчёта не совсем корректны», — сказала Радионова в интервью РБК.

По её словам, на втором месте — город Череповец в Вологодской области. Там объём выбросов в атмосферу составляет 280 тыс. т, это 1,7% всех выбросов по России. На третьем месте —Новокузнецк в Кемеровской области — 278 тыс. т (1,6%).

В декабре вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что эксперимент по квотированию вредных выбросов в атмосферу будет расширен на все города России с загрязнённым воздухом с 1 сентября 2022 года.

Она отметила, что перечень городов будет формироваться на основании методики, утверждаемой приказом Минприроды.

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