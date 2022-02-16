В Подмосковье началась акция «ЕГЭ для родителей»

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В Московской области началась акция «ЕГЭ для родителей».
В Подмосковье началась акция «ЕГЭ для родителей»
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.

«Ежегодно родители выпускников и просто все желающие с большой охотой пробуют свои силы в прохождении ЕГЭ. В этом году участники акции могут проверить свои знания по русскому языку», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

По её словам, до конца марта акция охватит все муниципалитеты региона.

Первыми участниками стали жители Дмитрова — около 100 человек. Среди гостей — почётный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачёв, трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина, олимпийский чемпион по санному спорту Роман Репилов.

Ранее доцент кафедры социальной психологии РГГУ Екатерина Ощепкова и Александр Веракса, завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, академик РАО, в беседе со «Взглядом» рассказали об особенностях раннего обучения иностранному языку.

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