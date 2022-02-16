Экипажи кораблей Северного флота провели учения в Баренцевом море
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Минобороны России.
Экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» установил контроль за судоходством в акватории и провёл поиск подлодок условного противника.
«Одновременно с этим экипажи атомных подводных лодок Северного флота отточили подводное маневрирование, применение гидроакустического вооружения в режиме активного поиска и алгоритм действий при обнаружении и атаке условного подводного противника в рамках подводной дуэли», — отмечается в сообщении.
Всего было задействовано около 20 кораблей и судов обеспечения, а также более десяти летательных аппаратов.
Ранее сайт Newinform сообщал, что боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» приняли участие в ракетных стрельбах во время учений на Кубани.