Экипажи кораблей Северного флота провели учения в Баренцевом море

Экипажи кораблей Северного флота отработали поиск и ликвидацию подлодки условного противника на учениях в Баренцевом море.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Минобороны России.

Экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» установил контроль за судоходством в акватории и провёл поиск подлодок условного противника.

«Одновременно с этим экипажи атомных подводных лодок Северного флота отточили подводное маневрирование, применение гидроакустического вооружения в режиме активного поиска и алгоритм действий при обнаружении и атаке условного подводного противника в рамках подводной дуэли», — отмечается в сообщении.

Всего было задействовано около 20 кораблей и судов обеспечения, а также более десяти летательных аппаратов.

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