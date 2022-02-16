Кабмин России выделил почти 30 млн рублей на создание тестов для определения «омикрона»

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Правительство России выделило Роспотребнадзору более 29 млн рублей на производство набора реагентов для определения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Кабмин России выделил почти 30 млн рублей на создание тестов для определения «омикрона»
  • РИА Новости

«Выделить Роспотребнадзору в 2022 году на предоставление субсидий... в размере 29 172 тыс. рублей из резервного фонда правительства России, имея в виду производство комплекта реагентов для молекулярно-генетического типирования штамма вируса SARS-CoV-2 «омикрон» в количестве 300 тыс. исследований», — приводит Интерфакс сообщение.

Кроме того, правительство поручило Роспотребнадзору осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств с представлением доклада в правительство до 15 января 2023 года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о доле штамма «омикрон» среди новых случаев коронавирусной инфекции, подтверждаемых в России.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о замедлении в России темпов заболеваемости COVID-19.

Депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась российская система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.

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