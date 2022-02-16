Глава Роспотребнадзора Попова сообщила о доле «омикрона» у новых заболевших COVID-19
- РИА Новости
Об этом она заявила на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
«Омикрон» сегодня составляет 72,5% среди всех секвенируемых выявляемых вариантов возбудителя», — отметила Попова.
Также глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о замедлении в России темпов заболеваемости COVID-19.
Депутат Госдумы Татьяна Кусайко, заслуженный врач России, в беседе с НСН рассказала, как изменилась российская система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.