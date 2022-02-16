Глава Роспотребнадзора Попова сообщила о доле «омикрона» у новых заболевших COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о доле штамма «омикрон» среди новых случаев коронавирусной инфекции, подтверждаемых в России.
Глава Роспотребнадзора Попова сообщила о доле «омикрона» у новых заболевших COVID-19
  • РИА Новости

Об этом она заявила на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«Омикрон» сегодня составляет 72,5% среди всех секвенируемых выявляемых вариантов возбудителя», — отметила Попова.

Также глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о замедлении в России темпов заболеваемости COVID-19.

Депутат Госдумы Татьяна Кусайко, заслуженный врач России, в беседе с НСН рассказала, как изменилась российская система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.

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