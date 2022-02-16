Источник: политолог Соловей причастен к публикации конспирологических фейков в Telegram

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Политолог Валерий Соловей, по информации следствия, делал в сети публикации, разжигающие ненависть к сотрудникам органов власти и силовых структур.
Источник: политолог Соловей причастен к публикации конспирологических фейков в Telegram
  • РИА Новости

Как стало известно RT, Соловей имеет отношение к публикациям конспирологических фейков в Telegram-канале «Генерал СВР», в том числе о российском президенте, чиновниках разного уровня и сотрудниках спецслужб.

Этот канал был создан в сентябре 2020 года. Автор «Генерала СВР» утверждает о наличии у него «связей» в силовых структурах, но, по информации RT, администратором канала является харьковский адвокат Виктор Ермолаев.

Также источник RT сообщил, что дома у политолога Соловья прошли обыски в рамках дела о возбуждении ненависти либо вражды (ч. 2 ст. 282). 

Жена Соловья рассказала, что её супруга и их сына после обыска увезли в Следственный комитет в качестве свидетелей по уголовному делу.

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