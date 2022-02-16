В Подмосковье рассказали о мерах поддержки малообеспеченных семей
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина, выплата предусмотрена для семей, у которых доход на человека не превышает 32 150 рублей.
Средства предоставляются в рамках реализации национального проекта «Демография». Сумма составляет 14 306 рублей.
Выплата поступает, пока ребёнку не исполнится три года, передаёт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Минсоцразвития.
Ранее сообщалось, что в Татарстане рассказали о планах по реализации мер социальной поддержки в 2022 году.