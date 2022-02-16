В Подмосковье рассказали о мерах поддержки малообеспеченных семей

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Более 45 тыс. семей с низкими доходами получают ежемесячную президентскую выплату на первенца в Московской области.
В Подмосковье рассказали о мерах поддержки малообеспеченных семей
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина, выплата предусмотрена для семей, у которых доход на человека не превышает 32 150 рублей.

Средства предоставляются в рамках реализации национального проекта «Демография». Сумма составляет 14 306 рублей.

Выплата поступает, пока ребёнку не исполнится три года, передаёт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Минсоцразвития.

Ранее сообщалось, что в Татарстане рассказали о планах по реализации мер социальной поддержки в 2022 году.

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