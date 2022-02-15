В Татарстане рассказали о планах по реализации мер соцподдержки в 2022 году
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Об этом сообщает «Бизнес Online».
«На меры социальной поддержки только по нашей линии, по линии Министерства труда, занятости и социальной защиты, в этом году в бюджете республики и в федеральном бюджете предусмотрено 24,7 млрд рублей», — заявила в ходе брифинга в кабмине республики руководитель ведомства Эльмира Зарипова.
По её словам, средства федерального бюджета — это около 10 млрд рублей, регионального — 14 млрд рублей.
Как отметила Зарипова, 81% мер соцподдержки предоставляется адресно, 83% — в пользу нуждающихся граждан.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о мерах поддержки, предусмотренных для многодетных семей.