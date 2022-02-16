В Москве выдали более тысячи льготных ипотек в январе
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Москва традиционно является лидером по выданным ипотечным кредитам — на её долю приходится 24,8% от общей суммы в стране. Всего в столице с начала действия программы выдано 91,7 тыс. кредитов на сумму 514,7 млрд рублей», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Со своей стороны, руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отметил, что в столице продолжается активная динамика по оформлению ипотечных квартир.
«Так, впервые в январе превышен результат в 8 тыс. ипотечных сделок на рынке жилья в Москве. По сравнению с началом 2020 года, когда Росреестр отмечал предыдущий месячный максимум в 6,3 тыс., число регистраций выросло в 1,3 раза», — сообщил он.
По словам Майданова, существенную роль продолжает играть программа льготного кредитования.
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