Путин: в 2022 году должны заработать объекты центра подготовки шахтёров и горноспасателей

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Президент России Владимир Путин поручил ввести в эксплуатацию основные объекты Национального аэромобильного центра подготовки шахтёров и горноспасателей в текущем году.

«В текущем году, а это 100-летие образования горноспасательной службы России, необходимо ввести в эксплуатацию основные объекты Национального аэромобильного спасательного учебно-тренировочного центра подготовки горноспасателей и шахтёров», — приводит ТАСС слова Путина в ходе выступления по видеосвязи на заседании коллегии МЧС.

Он отметил необходимость развития учебно-материальной базы подготовки сотрудников МЧС, в первую очередь горноспасателей.

3 января Путин поручил до 1 февраля исключить из условно-постоянной части зарплат шахтёров выплаты, зависящие от выработки.

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