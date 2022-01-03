Путин поручил исключить из зарплаты шахтёров зависящие от выработки выплаты

Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля исключить из условно-постоянной части зарплат шахтёров выплаты, зависящие от выработки.

«Обеспечить... корректировку действующего Федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности, предусмотрев исключение из структуры условно-постоянной части заработной платы шахтёров выплат, прямо или косвенно зависящих от выработки (количества добытого угля)», — говорится в поручении президента на сайте Кремля.

Также российский лидер поручил внести поправки в КоАП, предусматривающие приостановление деятельности шахт за невыполнение требований по дегазации при добыче угля.

В ходе совещания 2 декабря Путин выразил недовольство докладом главы Минтруда Антона Котякова о системе оплаты труда шахтёров.

Условия труда шахтёров должны быть такими, чтобы у них не было необходимости рисковать, подчеркнул российский лидер.