Путин поручил исключить из зарплаты шахтёров зависящие от выработки выплаты
- РИА Новости
«Обеспечить... корректировку действующего Федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности, предусмотрев исключение из структуры условно-постоянной части заработной платы шахтёров выплат, прямо или косвенно зависящих от выработки (количества добытого угля)», — говорится в поручении президента на сайте Кремля.
Также российский лидер поручил внести поправки в КоАП, предусматривающие приостановление деятельности шахт за невыполнение требований по дегазации при добыче угля.
В ходе совещания 2 декабря Путин выразил недовольство докладом главы Минтруда Антона Котякова о системе оплаты труда шахтёров.
Условия труда шахтёров должны быть такими, чтобы у них не было необходимости рисковать, подчеркнул российский лидер.