Мэр Москвы Собянин: за неделю число заболевших коронавирусом уменьшилось на треть

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, что за неделю число заболевших коронавирусом в городе уменьшилось на треть.
Мэр Москвы Собянин: за неделю число заболевших коронавирусом уменьшилось на треть
  • РИА Новости

По его словам, число госпитализаций снизилось на 15%. Мэр столицы уточнил, что за последние три дня было освобождено порядка 1 тыс. коек.

Собянин добавил, что в нормальную плановую работу в Москве «начали переводить большие клиники, например Филатовскую больницу».

Также мэр Москвы заявил, что абсолютные параметры заболеваемости коронавирусом ещё достаточно высокие, но динамика заболеваемости позитивная.

Депутат Госдумы Татьяна Кусайко, заслуженный врач России, в беседе с НСН рассказала, как изменилась российская система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.

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