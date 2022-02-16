Мэр Москвы Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в городе

Показатели заболеваемости коронавирусом в Москве по-прежнему высокие, но есть позитивная динамика, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Абсолютные параметры заболеваемости ещё достаточно высокие, но тем не менее динамика, она позитивна», — приводит РИА Новости слова Собянина в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По его словам, за неделю количество заболевших коронавирусом уменьшилось на треть, число госпитализаций — на 15%.

Он отметил, что около 1 тыс. коек освобождено за последние три дня.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что Москва вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.