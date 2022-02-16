Депутат Красов прокомментировал принятие Госдумой закона об индексации пенсий военным пенсионерам

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с RT прокомментировал принятие нижней палатой парламента закона об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%.

Депутат подчеркнул, что это предложение внёс президент России Владимир Путин.

«Наряду с тем, что была индексирована пенсия с 1 января гражданским пенсионерам на 8,6%, вместе с этим с 1 января президент выступил с инициативой на эту же величину увеличить пенсии и военным пенсионерам, и такое решение мы приняли на заседании Госдумы», — рассказал он.

Ранее стало известно о том, что депутаты Госдумы приняли закон об индексации на 8,6% пенсий военным пенсионерам.

Как отмечается в пояснении к законопроекту, размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6% «с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством».