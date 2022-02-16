Снижение заболеваемости COVID-19 отмечается в десяти регионах России

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Снижение заболеваемости COVID-19 отмечается в десяти регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Снижение заболеваемости COVID-19 отмечается в десяти регионах России
  • РИА Новости

«На прошедшей неделе увеличилось число субъектов, где мы видим снижение заболеваемости. Напомню, если на предыдущей неделе это был всего один субъект России — город Москва, то на ушедшей неделе это уже десять субъектов», — сказала она, её слова приводит РИА Новости.

Вместе с тем цифры ежедневно регистрируемых случаев заболевания достаточно высоки, что создаёт нагрузку на систему медицинского обеспечения, добавила она.

Как отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в стране замедляются темпы заболеваемости коронавирусом.

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