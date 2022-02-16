В Москве представили планы по благоустройству в СВАО

В Москве представили планы по благоустройству в Северо-Восточном административном округе в рамках программы «Мой район».

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на блог мэра Сергея Собянина.

В частности, в Свиблове планируется благоустроить скверы на Снежной улице и улице Седова.

В Бабушкинском районе работы пройдут в сквере «Знаки зодиака». Там появятся детские и спортивные площадки, беговая дорожка.

В Бибиреве благоустроят общественное пространство в границах улиц Мелиховская, Белозерская, Лескова. На территории парка создадут прогулочный маршрут со смотровой площадкой и зонами тихого отдыха.

В Южном Медведкове запланированы работы в границах улиц Сухонская и Молодцова, проездов Шокальского и Дежнёва.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в рамках программы «Мой район» в Северном административном округе Москвы власти планируют реализовать четыре крупных проекта.