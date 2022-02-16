В Кремле анонсировали переговоры Путина и Лукашенко в Москве 18 февраля
- РИА Новости
Стороны намерены обсудить вопросы дальнейшего развития стратегического партнёрства и союзничества России и Белоруссии, а также актуальные проблемы европейской безопасности.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что президенты России и Белоруссии на этой неделе обсудят ситуацию в сфере безопасности, а также санкционное противостояние с Западом.
Как ожидается, Путин и Лукашенко сделают заявления по итогам переговоров.